בינה מלאכותית משנה את עולם הפסולת: מערכות מיון חכמות מבטיחות לחתוך בחצי את כמות הפסולת שמגיעה למטמנות |
רובוטים ומצלמות עם ראייה ממוחשבת מזהים חומרים למחזור ושימוש חוזר, והופכים פסולת למשאב חדש וירוק (בעולם)
מטוס A350-900 של חברת התעופה צ'יינה איירליינס שהיה בדרכו מטאיוואן לנמל התעופה לוס אנג'לס בלע 'גוף פסולת זר' למנוע השמאלי שלו | צוות המטוס - שכבר החל בהמראה - כיבה במהירות את המנוע והפסיק את ההכנות להמראה, ולאחר מכן מומחים ביצעו בדיקה טכנית (תעופה)
המומחים מזהירים: מערכת החקיקה הבינלאומית לא מצליחה להתמודד עם גידול הפסולת, ריבוי הלוויינים והתחמשות צבאית מתקדמת בחלל | מגבלת הפיקוח והאנרכיה המשפטית מאיימות על מערכות הלוויין והתקשורת, החיוניות לכלכלה ולביטחון העולמי (בעולם)