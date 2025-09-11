האדמו"ר מבאבוב ערך השבוע את השולחן הטהור לרגל הילולת זקנו הרה"ק רבי שלמה מבאבוב זי"ע, בשילוב טיש ראש חודש | בהמשך השבוע נערכה שמחת הברית לנינו של הרבי, בן לנכדו הרב שלמה הלברשטאם, בן בנו הגדול הגה"צ רבי חיים שלום, חתן אב"ד סאטמר בורו פארק | בלילה שלפני הברית נערך מעמד ה'קרישמליינען' המרגש ליד עריסת הרך הנימול, ולמחרת נערכה שמחת הברית בביהמ"ד הגדול בבורו פארק (חסידים)
מאות בחורי באבוב המתכוננים להמריא בשבוע הקרוב לארה"ב, לשהות במהלך חודש תשרי במרכז החסידות בבורו פארק, התאספו אתמול (רביעי) לשמוע שיחת הכנה מפי בנו הגדול של האדמו"ר מבאבוב, הרה"צ רבי חיים שלום הלברשטאם, שעורר את לבבם של בחורי החמד כדבעי (חסידים)