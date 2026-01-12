תיעוד: האדמו"ר מסאדיגורה ירושלים, ערך טיש מיוחד בכ"ג תמוז לרגל חג הגאולה של זקנו, בהיכל הישיבה בירושלים | בדיברות הקודש הרחיב האדמו"ר על גודל מעלת לימוד התורה במסירות נפש והעלה זכרונות מהשנה האחרונה בצל אביו האדמו"ר זיע"א שבחודש הקרוב יחול יום פטירתו השישי| תיעוד (חסידים)
לאחר שנה בדיוק בח"י אלול תק"ה, נולד רבי שניאור זלמן – האדמו"ר הזקן. לפני יום הכיפור נסע אביו של 'בעל התניא' לבעל שם טוב הקדוש כדי לקבל ממנו הדרכה - איך לנהוג עם הילד, והזהירו הבעל שם טוב הקדוש לבל יספר לשום אדם על בנו, ועל גדולתו | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)