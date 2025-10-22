לאחר יותר מעשור, אמש המריאה הטיסה הראשונה בקו תל אביב–אילת, עם נחיתה חגיגית וטקס הסלנה בנמל התעופה רמון | הפעלת הקו מתבצעת כחלק משיתוף פעולה עם משרד התחבורה להרחבת תדירות הקווים מאילת למרכז הארץ ולחיזוק הנגישות של העיר הדרומית (תעופה)
137 פעילים נוספים מהמשט לעזה גורשו מישראל ובהם גם "הפעילה הסביבתית" השבדית גרטה טונברג | לפי משרד החוץ הטורקי, 137 המגורשים הועלו על טיסת טורקיש איירליינס מישראל, שנחתה אחר הצהריים באיסטנבול | מדובר במטוס הראשון של טורקיש שנוחת בישראל לאחר שנתיים (מדיני, תעופה)
שבוע לפני ראש השנה וחגי תשרי, ברשות שדות התעופה נערכים לתנועת נוסעים עצומה בתקופת החגים, עם כ־2.3 מיליון נוסעים שצפויים לעבור במתקניה במהלך החגים | אלו הם הימים שיהיו עמוסים ביותר, ואלו היעדים הבולטים בתקופת החגים | וגם, המלצות רש"ת לפני הטיסה | כל הפרטים (תעופה)