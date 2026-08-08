לרגל הילולא קדישא של הרה"ק המגיד ממעזריטש, ערך נכדו, זקן אדמו"רי רוז'ין בבני ברק, האדמו"ר מוואסלוי, את השולחן הטהור בהיכל בית מדרשו | טרם התחלת הטיש העלה הרבי נר זכרון, בהמשך נשא אמרות קודש במשנתו הסדורה של בעל ההילולא (חסידים)
האדמו"ר מסאדיגורה ששהה בשבוע האחרון לביקור חיזוק בארה"ב, חזר בראשית השבוע לארץ, ואמש ערך את השולחן הטהור לרגל הילולת זקינו הרה"ק המגיד ממעזריטש זי"ע | במהלך הטיש נשא הרבי אמרות קודש במשנתו של בעל ההילולא ובדרכו שהותיר מורשה אחריו לדורות (חסידים)
האדמו"ר מזוועהיל ערך אמש 'לחיים טיש' במעון הקודש של זקינו הרה"ק רבי שלומק'ה מזוועהיל זי"ע, בשכונת 'בית ישראל' בירושלים, לרגל יומא דהילולא של הרה"ק המגיד מזלאטשוב | בטיש הייחודי השתתפו התורמים הנכבדים למגבית "בנפשו" להוצאת ספרי הקודש של האדמו"ר בעל ה'משנת שלמה', המה זכו בהמשך לקבל 'שופרות' מידי האדמו"ר כמחווה מיוחדת (חסידים)