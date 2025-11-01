לקראת חג הפסח תשפ"ז: חברי הבד"ץ של 'העדה החרדית' מעיה"ק ירושלים הצפינו לשדות ליד מודיעין כדי לקצור את החיטים המהודרות למצות המצווה | צפו בתיעוד מיוחד של חברי הבד"ץ כשהם עולים על מכשיר הקומביין, מפקחים מקרוב על סימון השקים וממנים שליח מיוחד לקיום מצוות שמירה יתירה (חרדים)
קרב של ממש התחולל בבד"ץ ה'עדה החרדית' - מאבק אימתנים על ההשתתפות גדולי הרבנים בעצרת המיליון | הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך הכריע והוציא קריאה להשתתפות בעצרת נגד גזירת הגיוס בתנאי שיקבלו התחייבות כי 'דבר העצרת' ידרוש את החזר הפטור הגורף לבחורי הישיבות כפי שהיה נהוג עד היום | עם כל זה ניסו עדיין גורמים קיצוניים למנוע הגעתם של גדולי ישראל למעמד, אולם לא צלחה ידם, וגדולי אבירי התורה הופיעו בהדרתם לעיני קהל עם ועדה (חרדים)
אלפים מבני היהדות הנאמנה מחו הערב במחאה אדירה נגד גזירת הגיוס ומעצרם של בחורי ישיבות ואברכי כוללים בכלא הצבאי | המחאה האדירה נערכה ע"פ 'כיכר השבת' בירושלים בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל מנהיגי הישוב הישן | במהלך המחאה פרצו כוחות משטרה בין הקהל באמצעות פרשים ומכת"זית | דוד ארזני השתתף ומגיש תיעוד ראשוני ועוצמתי (חרדים)