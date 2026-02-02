האדמו"ר מנאראל, זקן אדמו"רי בני ברק, ערך אמש את שולחנו הטהור לרגל חמישה עשר בשבט בקרב קהל חסידיו | רגע מיוחד נרשם בעת הברכה על הפירות, כאשר כמנהג בעלי הסגולה בירך האדמו"ר תחילה על מרקחת אתרוגים מיוחדת, שנרקחה מאתרוגי הברכה עליהם בירכו הוא ובניו בימי חג הסוכות האחרון | לאחר מכן המשיך האדמו"ר בברכה על שאר פירות האילן וחילק 'שיריים' מלא חופניים לכל קהל החסידים במאור פנים (חסידים)
ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, הידוע בחיבתו היתירה למצוות ד' מינים, נוהג להדר בה במהלך חג הסוכות באופן יוצא דופן. מדי חג, משתמש ראש הישיבה בכמה וכמה אתרוגים מהודרים, אותם הוא מניח בכבוד מיוחד על שולחן ייעודי לפניו, בבחינת "זה קלי ואנוהו". לצד ראש הישיבה, מתפלל במניין המיוחד גם חתנו, ראש הישיבה הגאון רבי חיים פרץ ברמן (חרדים)
שעות ספורות קודם שירדו אורחא דמהימנותא לסוכה, הצלם אלעזר פיינשטיין חדר בעדשתו הרגישה אל תוך חדריהם של גדולי ומאורי הדור, ומגיש תיעוד נדיר ומשובב לב | בפנים מאירות ובנהרה של קדושה ושמחה, נצפו גדולי ישראל בודקים בעיון רב את האתרוגים והלולבים שהובאו לפניהם, מתוך אהבת מצווה טהורה |על שולחנם נראו עשרות אתרוגים, כיצד עיני הקודש סוקרות כל פרט, כל נקודה, כל נגיעה, עד שנבחר המובחר שבמובחר |צפו בגלריה המרהיבה, רגעים של אור, דיוק, ויראת שמים (חרדים)
כבר בימים אלו, ימים ספורים לפני ראש השנה, נערכים גדולי ישראל למצוות ארבעת המינים, כנהוג בקרב חסידים ואנשי מעשה מדורות עברו לבחור אתרוג נאה עוד לפני ראש השנה, מתוך 'חביבות המצווה' | שוקי לרר, מגיש תיעוד מיוחד ממעונם של גדולי ישראל שכבר עסקו בשבוע האחרון בבדיקת האתרוגים המרוקאים של באדוש - זן 'חזון איש', כשהם בוחנים בקפידה את הפיטם, העוקץ והצורה הכללית | צפו בתיעוד (חרדים)