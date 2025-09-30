בחצר ביתו נאווה קודש בעיה"ק ירושלים קיים היום ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר, את מנהג הכפרות לקראת יום הכיפורים |כשהציע השוחט, הרב אפרים גרוס, לבדוק את הסכין כמקובל אצל גדולי הדור – דחה זאת ראש הישיבה בענווה אופיינית: "אני סומך על השוחט |לאחר השחיטה, קיים את מצוות כיסוי הדם | צפו בתיעוד (חסידים)
הצלם שוקי לרר יצא גם השנה לתעד את רגעי ההוד ממנהג הכפרות בלב עיר התורה והחסידות, בני ברק | בגלריה מרהיבה שצילם, נראים תושבי העיר כשהם מקיימים את המנהג יחד עם בני משפחותיהם על תרנגולים, ובהמשך נצפו התושבים עומדים בתור מסודר אצל שוחטים יראי שמיים, בכדאי לשחוט את העופות בשיא ההידור (חרדים)
יומיים לפני יום הכיפורים, הובא אל חדר הספרים במעונו של ראש הישיבה הגאון הרב ברוך דב פוברסקי תרנגול, ובמעמד רווי הוד ערך עימו ראש הישיבה את מנהג פדיון הכפרות | הצלם שוקי לרר הנציח את המעמד המרגש (חרדים)