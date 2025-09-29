מאות חסידים ואנשי מעשה חגגו בהיכל בית המדרש הגדול בקריית ויז'ניץ את שמחת אירוסי החתן נכד האדמו"ר | ברגעי השיא של השמחה פצחו המשוררים בשירת ה'המנון', כשהאדמו"ר מחווה לפרחי החסידים לצאת במחול נלהב לפני שולחן המזרח | צפו בתיעוד (חסידים)
בישיבה קטנה 'יטב לב' סאטמר בירושלים נערך מעמד סיום מסכת גיטין בשילוב חלוקת תעודות ופרסים למצטיינים | בסיום המעמד פצחו הבחורים בריקודי שמחה עם הריקוד המסורתי של הרה"ק ר' אלימלך מליזענסק זי"ע, לאות אחדות והתלהבות בעבודת ה' | צפו בתיעוד שמגיש הצלם שמואל דריי (חסידים - עולם הישיבות)