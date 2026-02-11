לא רק AI: המשטרה צפויה להפעיל כלי נוסף, שלרוב משמש לניתוח מקרי רצח, כדי לסייע בתיק חקירת היעלמותו של הנער החרדי מוישי קליינרמן | משפחתו פרסמה פנייה לציבור וביקשה לרתום את היכולות שהתגבשו בשנתיים האחרונות בסוגיית נעדרים למציאת קליינרמן (חרדים)
פרופ' נורית יערי, חוקרת תיאטרון בת 78, נעלמה לפני יומיים מבית החולים איכילוב. המשטרה והמתנדבים ממשיכים בחיפושים נרחבים ברחבי העיר | חברתה: "זה לא מתאים לה, אנחנו עובדי עצות. היא כבדת ראייה ויצאה ללא משקפיים" (בארץ)
תושב הרצליה, נכנס בטעות לשטחי יהודה ושומרון וחולץ | משטרת מחוז ש"י איתרה אותו לאחר שקיבלה דיווח על כך שהגבר יצא מבית החולים תל השומר לכיוון ביתו ומאז נעלמו עקבותיו | הוא אותר בשביל בין אזור התעשייה אריאל לכפר ברוקין, כשהוא בהכרה אך מבולבל (משטרה)