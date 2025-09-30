בעקבות גל ההפגנות הסוערות וימי הזעם של הקבוצות הקיצוניות בחברה החרדית, נכנסו ראשי ארגון "לב שומע" למעונו של ראש הישיבה הגאון רבי חיים פרץ ברמן ושמעו ממנו דברים נוקבים בעניין: "אם הברירה היא לנצח או להפוך לחברה אלימה וגסה - איננו מעוניינים בזה; הכוח היחיד שלנו הוא בית המדרש" (חרדים)
איזה ספר מוסר ראש הישיבה ממליץ ללמוד, ומה המכתב החריף שנכתב ומדוע? מה זו "תשובה שלימה"? ולימוד של מי נחשב יותר - בחור חזק או בחור שקשה לו? | ערב יום הכיפורים, שו"ת מיוחד שנערך עם ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, ובו עצות זהב לבני הישיבות, במסגרת כנס שערך הארגון "לב שומע" • צפו (חרדים)