בטיש ט"ו בשבט בחצר הקודש קומרנא בשכונת ארזי הבירה בירושלים, הגישו יחד עם הפירות את האתרוג המהודר עליו בירך האדמו"ר בחג הסוכות האחרון, אשר נשמר בשלמותו במשך חודשים ארוכים עד שהפך למרקחת מיוחדת לכבוד חג האילנות, האדמו"ר חתך ממנה באמצעות סכין וחילק שיריים לקהל החסידים (חסידים)
יוסי עבדו בסודות ארבעת המינים: המקובלים מגלים מדוע הלולב צריך להיות ארוך ועבה, מה הקשר לשבע הספירות התחתונות, ו-14 סגולות מיוחדות של מצוות ישיבת סוכה שיכולות לשנות את חייכם. מדריך מקיף עם הנהגות ומנהגים לחג (סוכות)
בערב חג הסוכות נצפה הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר בודק אתרוג מרוקאי נדיר בגודלו מבית באדוש שקיבל מיו"ר המועצה הדתית מעלה אדומים הרב מימון בן ישי • במהלך בדיקת האתרוג העלה הראשל"צ זכרונות הוד מימי קדם, עת זכה לקבל אתרוג שזכה מההבא סאלי זיע"א לפי לידת בנו (חרדים)
"ולקחתם לכם פרי עץ הדר כפות תמרים": תיעוד מרגש של חבר מועצת הרבנות הראשית ומגדולי מזכי הרבים הגאון הרב יגאל כהן, ראש מוסדות 'יביע אומר' בבני ברק בבחירת אתרוג נאה לברכה לקראת חג הסוכות הבא עלינו לטובה | חדי עין יבחינו, כי הרב בוחר אתרוגים ללא גידול של "פיטם", כמנהגן של קהילות רבות בישראל (חרדים)