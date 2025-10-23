אימו של שורד השבי אבינתן אור, דיצה, אמרה הערב בהצהרה בבית החולים בילינסון כי בנה "חזר מהשבי הארוך רזה וחיוור אבל חזק ומחושל ברוחו יותר מתמיד. הוא חד, ממוקד, עוצמתי, ציני ומצחיק כמו תמיד, וגם קורן רוך ואהבה. הוא אוכל המון, מתאמן ומתחוזק ובעזרת השם ישוב לאיתנו" (בארץ)
כמה כאבנו, כמה ייחלנו, כמה התפללנו וכמה ביקשנו שישובו בנים לגבולם, והנה במועד חג הסוכות, בסייעתא דשמיא אנו מתבשרים כי כבר בשעות הקרובות ישובו החטופים ארצה - מי למשפחתו תוך שמחה וצהלה ומי לקבורה אחרונה בהקלה ובעצב בל יתואר | רגע לפני חזרת הבנים, לאחר 737 בשבי, אנו מביאים לכם את השמות, התמונות והסיפורים הכואבים של החטופים החיים השבים (בארץ)