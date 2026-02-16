בזמן שהעולם מתמודד עם מתחים גיאופוליטיים, דו"ח חדש חושף כי ההוצאה הגלובלית על נשק גרעיני זינקה לכמעט 119 מיליארד דולר | מי המדינות שמובילות את המירוץ, כמה ראשי קרב מחזיקה כל מעצמה ומי באמת שולטת בכפתור האדום? (חדשות בעולם)
סוכנות הידיעות הממלכתית בצפון קוריאה פרסמה תיעוד מביקורו של קים ג’ונג און במספנה שבה נבנית הצוללת הגרעינית | לביקור הגיע הרודן יחד עם ביתו ובכירים בממשל | מומחים בדרום קוריאה מעריכים כי עצם הצגת השלדה המלאה מעידה שרכיבים מרכזיים, בהם המנוע ואולי גם הכור הגרעיני, כבר הותקנו (צבא, בעולם)
האם שנת 2026 תירשם בהיסטוריה כרגע שבו הארכיטקטורה הגרעינית העולמית קרסה סופית והותירה את האנושות ללא הגנות? | ב-5 בפברואר 2026 צפויה לפוג אמנת New START, ההסכם המרכזי שמגביל את כוחות הגרעין של ארה"ב ורוסיה, מה שמעלה חשש למתיחות גלובלית חסרת תקדים (חדשות בעולם)
בעיצומה של מתיחות גוברת עם ארה"ב ונאט"ו, מודיע נשיא רוסיה ולדימיר פוטין שארצו השלימה את פיתוחו של נשק היפרסוני חדש, שייכנס בקרוב לכשירות מבצעית | הנשק, שעל פי ההערכות הוא טיל ה-“אורשניק” המסוגל לשאת גם ראשי נפץ גרעיניים ולחמוק ממערכות יירוט, מציב את רוסיה בחזית טכנולוגיית ההרתעה ומשנה את מאזן האימה הגרעינית (בעולם)