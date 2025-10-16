לאחר שתיעד את עבודת הקודש אצל האדמו"ר מרחמסטריווקא, הצלם שוקי לרר ממשיך לחשוף רגעים אחרונים ונדירים של יום הושענא רבה – הפעם מבית מדרשו של הגה"צ רבי יצחק מאיר מורגנשטרן, האדמו"ר מ'תורת חכם' | בתיעוד המיוחד נצפה הגה"צ בשיא עבודת הנענועים של הושענא רבה מתוך דבקות, דקות ספורות לפני כניסת חג שמחת תורה. בהמשך נצפה בחביטת ה"ערבות מורביות" על פי כוונות האר"י ז"ל (חסידים)
הצלם החרדי שוקי לרר, ששהה במהלך חג שמחת תורה בירושלים, הצליח ללכוד בעדשתו רגעים נדירים ומרתקים – שהתרחשו ממש על קו הגבול שבין יום הושענא רבה לליל שמחת תורה | לרר, שידוע בתיעודיו ההיסטוריים, תיעד דקות ספורות לפני שקיעת החמה, את עבודת הקודש המיוחדת של נענועי יום הושענא רבה אצל האדמו"ר מרחמסטריווקא, בזמן שברוב בתי הכנסת ברחבי הארץ כבר סיימו את תפילת מנחה והתכוננו למעמדי ההקפות | את קריאת התורה והמשך התפילה לא הספיק לתעד, כיוון שהשמש שקעה והחג כבר נכנס (חסידים)
צפו בגלריה מרגשת מיום הושענא רבא במחיצתו של ראש הישיבה, הגאון רבי דב לנדו, בהיכל ישיבת סלבודקה • מעבודת הנענועים, חביטת הערבות, ההקפות והשירה העוצמתית בהכנסת ספרי התורה אל ארון הקודש • רגעים נעלים של קדושה והתעלות (חרדים)