אלפי חסידים נטלו חלק בשמחת נישואי הכלה נכדת האדמו"ר מבאבוב 45, בת לחתנו הרה"צ רבי יעקב יצחק שטרנבוך, בן הגה"צ רבי אשר חיים שטרנבוך, דומ"ץ בקהל מחזיקי הדת באנטוורפן. עב"ג החתן, בן הרה"ג רבי משה מאסקאוויטש, בן הגה"צ רבי יצחק אלעזר מאסקאוויטש, אב"ד שאץ | השמחה הגדולה נחגגה בהיכל ביהמ"ד הגדול של החסידות במרכז בורו פארק (חסידים)
בקרב בני משפחת המלוכה, כפי התקנות שהתקין האדמו"ר מבאבוב 45, נחוגה ברוב פאר והדר, שמחת הווארט והתנאים לנכדתו הכלה, בת לחתנו הרה״צ ר' יעקב יצחק שטרנבוך, ראש ישיבת בנין אבות וויז'ניץ קיימישא, וראש כולל כולל עיון באבוב 45, בן הגה"צ רבי אשר חיים שטרנבוך, אב״ד 'אהל יעקב', ודומ״ץ בקהל מחזיקי הדת אנטווערפן, חתן האדמו"ר מאסטראוו קאלאשין. עב"ג החתן בן הרה"ג ר' משה מושקוביץ, ראש ישיבת 'אור תורה', בן אב"ד שאץ