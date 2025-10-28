ברוב פאר והדר וברגשות קודש נחגגה מסיבת החומש לילדי החמד, תלמידי תלמוד תורה 'דרכי אבות' צאנז בנתניה | מה נאה ומרהיב היה המראה לראות את ילדי החמד, דווקא בימים אלו בשיא התקופות המורכבות שעוברות על בני התורה בארץ ישראל, כשהם מקבלים ומנשקים בגיל ובשמחה את התורה הקדושה בה יהגו כל ימי חייהם (חסידים)
מעמד כבוד התורה ומבחן פומבי לעשרות תלמידים נבחני מסגרת "עמלים" לעידוד שינון וידיעת הגמרא בתלמוד תורה 'דרכי אבות' צאנז ירושלים שנערך בראשות האדמו"ר מצאנז | המעמד נערך ברוב פאר והדר לכבודה של תורה בהשתתפות ההורים והסבים האדמורי"ם והרבנים הגאונים, כשבאמצע המבחן הפומבי הופיע האדמו"ר מצאנז שנשא דברות קודש וגם בחן את התלמידים (חסידים)