שעות אחדות לפני הקריסה, נכנס צלם פלאש 90, חיים גולדברג, לקבר רחל אמנו ביום ההילולא, ותיעד המוני יהודים, שהגיעו עם צאת השבת, לשפוך ליבם ונפשם ליד ציונה של האם - רחל אמנו, זו שכבר אלפי שנים שומעת צרות בניה ומבקשת רחמים לפני כיסא הכבוד | צפו בתיעוד עוצמתיים של תפילה ודמעה, קולות תחינה ובקשה לגאולה, לזיווגים, לרפואה ולישועות (חרדים)
אות החיים שהתקבל אחרי שנה והשם המלא שנחשף אחרי 20 שנה | בליל הילולת רחל אמנו, הרה"ר לישראל הרב קלמן מאיר בר, חשף בעדות מכלי ראשון על הישועות שראו משפחות חטופים בציון הקדוש של רחל אמנו ע"ה בהילולה בשנה שעברה | צפו (חרדים)
מאות אוטובוסים ורבבות מתפללים נוהרים הערב לקבר רחל לרגל יום ההילולא – אך תיעודים מהשטח מראים עומסים כבדים, ניסיונות השתלטות וקריסה לוגיסטית מוחלטת |המשטרה: המתפללים שהגיעו החלו להפר את הסדר בניסיון להיכנס בכוח למתחם הקבר, שהיה עמוס ובתפוסה המרבית המותרת (חרדים)