המוני חסידים ותושבי בני ברק השתתפו במעמד המרומם של הכנסת ספר התורה, שנתרם על ידי הרבנית הצדקנית מקרלין לעלוב • בנו של האדמו"ר מדארג נשאר בארץ במיוחד עבור השמחה ולא המריא לשווייץ • בניה הרבנים של הרבנית הלהיבו את החוגגים כשפיזזו עם לפידי אש בידיהם | תיעוד ענק ומרהיב (חסידים)
בקרב בני המשפחה במסיבת לחיים מצומצמת נחוגה קשרי השידוכין בין החתן, נכד האדמו"ר מדארג, בן לבנו הרה"ג ר' אשר רוזנפלד, עב"ג הכלה בת הרה"ג ר' יוסף ארנסטר, בן הגה"צ רבי זאב ארנסטר, אב"ד קריית 'מאור החיים' בעיה"ק ירושלים (חסידים)
חסידי דארג זכו לחוות מסע מרומם בראשות האדמו"ר, לציון אבי השושלת הטמון בהונגריה | במהלך המסע זכו לימי עונג רוחני, ובשיאו, מעמד הכנסת ספר תורה חדש, בליווי פרשים, שהוכנס לבית הכנסת אורחים המקומי | צפו בתיעוד ענק, מהתפילות, הטישים ועוד (חסידים)