בשבוע שעבר נחגגה בעוז שמחת נישואי החתן, נכד האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא, בן לחתנו הגאון רבי יוסף חיים פרץ, מחשובי הרבנים בקריית אתא – עם הכלה, בת הרב מרדכי אגאי | בסידור קידושין כובד סב החתן, האדמו"ר רבי דוד, ובברכה אחרונה כובד אחיו, האדמו"ר רבי יקותיאל אבוחצירא | בשמחה השתתפו רבנים רמי מעלה לצד קהל רב (חרדים)
במלאות ימי השבעה על פטירתה של הרבנית הצדקנית מרת שרה תורג׳מן ע״ה בתו של הגה"ק סידנא בבא סאלי רבי ישראל אבוחצירא זצוק"ל, התכנסו המונים בשכונת 'בית וגן' לעצרת התעוררות לזכרה | ספדו לה אחיינה האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא, אחיה האדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא, הראשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר, ובניה הרבנים הגאונים (חרדים)