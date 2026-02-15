במעמד נרגש ונעלה ברמת בית שמש ד' קבע האדמו"ר מערלוי מזוזות בפתח בית מדרשו החדש • הרבי הופיע בהדרו כשלצידו בנו יחידו ונכדו הגדול • בטיש הלחיים האציל הרבי ברכת הקודש לבני משפחת הנגיד המפורסם ר' יעקב שלום פישר ז"ל שהנציחו את זכרו • א. אייזנבאך מגיש תיעוד מרהיב מממעדי ההוד שערך האדמו"ר בהיכל בית מדרשו החדש (חסידים)
לאחר ששהה בלונדון לרגל שמחת נישואי נכדתו, נחת האדמו"ר מערלוי בארה"ק ומיהר להשתתף במעמד סיום המסכתות ומבחן פומבי בישיבת 'מתיבתא דרבי יוחנן' | במרכז האירוע הפגינו בחורי הישיבה בקיאות מעוררת השתאות במבחן פומבי בעל פה על מסכת קידושין כולה | צפו בתיעוד (עולם הישיבות - חסידים)
בהיכל הישיבה הקטנה של חסידות ערלוי בשכונת קטמון בירושלים, נחגגה שמחת ברית המילה לנין האדמו"ר מערלוי. הרך הנימול, הוא בן לנכדו חביבו ויד ימינו, הרב משולם ישכר סופר, בן הרה"צ שלום צבי סופר | לאחר המעמד ערך האדמו"ר 'לחיים טיש' לרגל השמחה, ולאחריו עברו החסידים לברך ברכת מזל טוב (חסידים)
בהיכל ישיבת 'אוהל שמעון' ערלוי המעטירה, התכוננו הבחורים לימי השובבי"ם, במעמ דרווי הוד בראשות האדמו"ר מערלוי | במהלך המעמד סיימו מסכת 'בבא בתרא, וזכו לשמוע דברות קודש מהאדמו"ר, מראשי הישיבה, ומהרה"ג ר' שלום צבי סופר, בנו יחידו של האדמו"ר שאף כובד בהמשך בברכת המזון על הכוס (עולם הישיבות)
בחצה"ק ערלוי חגגו את שמחת שבע הברכות המרכזית לרגל נישואי נכד האדמו"ר, החתן בן לבנו יחידו הרה"צ רבי שלום צבי סופר | בשמחה השתתפו רבני החסידות, לצד אדמו"רים ורבנים מעיה"ק ירושלים שעלו ובאו לברך את האדמו"ר בימי שמחתו | צפו בתיעוד (חסידים)