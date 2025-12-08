העתירו בתפילות האדמו"ר מאוז'רוב, מחשובי האדמו"רים בבני ברק, עבר אירוע לבבי במהלך שהותו במרכז החסידות ברחוב חזון איש • כוחות ההצלה שהוזעקו למקום העניקו טיפול מציל חיים והאדמו"ר פונה ל'תל השומר' • בבתי המדרש קרעו שערי שמיים לרפואת רבי תנחום בנימין בן מרים (חסידים)
העתירו בתפילות, הגאון רבי שמחה שמואל זקס, נשיא ישיבת סלבודקה, אושפז לאחר אירוע לבבי • הציבור נקרא להתפלל לרפואתו השלמה של רבי שמחה שמואל בן אסתר רבקה • מחר יציינו 13 שנים להסתלקותו של אביו זצ"ל (חרדים)
האדמו"ר משאץ דרהאביטש אשר שוחרר בחסדי שמים מבית החולים לאחר שאושפז בעקבות אירוע לבבי, הגיע לימי מנוחה באתרא קדישא מירון | במהלך שהותו בכפר נפגש עם הגה"צ רבי אליעזר שטרן, אב"ד מירון והגלילות, ועם האדמו''ר מדז'יקוב ויזניץ | כמו כן העתיר שעות ארכוות באוהל ציון התנא האלוקי לישועת הכלל והפרט (חסידים)