סמוטריץ' עולה למתקפה - הפעם דרעי וגפני על הגריל | הריקוד של המנהיג החרדי בישיבת חברון - ברקע גזירת הגיוס | פסיקת בג"צ על הסמינרים - כל הפרטים ומשמעות הפסיקה | ממשלת ימין על מלא - אז למה רפורמת כהנא לא בוטלה? כל הפרטים על מכתבו של הגר"י כהן| רגע לפני היארצייט של הגר"ש אויערבך - אלפי תלמידיו מתכנסים בדי-סיטי | ערב פורים תשפ"ו עשוי להיות שונה מתמיד בעולם הישיבות והת"תים (מעייריב)
ביקור רב רושם ערך האדמו"ר מסאטמר אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר מזקני רבני ברסלב, במעונו בעיה"ק ירושלים | במהלך השיחה התבטא האדמו"ר מסאטמר בכאב: ישנם כאלו החפצים להגיע לפשרות עם הציונים על גיוס חצי מעולם התורה, אם כן, המלחמה אבודה מראש, אסור להיכנע להם' | בהמשך פצחו בשירת ההמנון 'עוצו עצה' | צפו בתיעוד (חסידים)