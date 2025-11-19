שמחה גדולה בנישואי נכד נשיא מוסדות ברסלב חיי עולם הגה"ח רבי עוזיהו אלכורת שליט"א • ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש שליט"א כיבד בסידור קידושין, והגאון רבי שלמה מחפוד שליט"א קרא את הכתובה • רגע מרגש תועד כאשר ראש הישיבה פצח בריקוד עם החתן שנשאר בבגדי החופה הלבנים
שמחת נישואין רבת רושם נחגגה השבוע, עם בואו בברית הנישואין של החתן מאיר ני"ו, מבחירי ישיבת סלבודקא המעטירה, נכדו של הגה"ח ר' עוזיהו אלכורת, נשיא מוסדות ברסלב 'חיי עולם'. בשמחה השתתפו רבנים, ראשי ישיבות, לצד המונים שבאו לברך את המשפחות החשובות ולשוש בשמחת חתן וכלה (חסידים)