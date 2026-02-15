קברניט מטוס ה-Boeing 737 MAX של חברת אלסקה איירליינס, שבו נתלשה דלת החירום במהלך טיסה בינואר 2024, הגיש תביעה על סך 10 מיליון דולר נגד בואינג, בטענה שהחברה ניסתה להטיל את האחריות על צוות האוויר במקום לקחת אחריות על כשלי הייצור (תעופה, משפטי)
בחברת התעופה האירית, פרץ בימים האחרונים סכסוך יוצא דופן, לאחר שקברניט בחברה הורה לצוות דיילים בטיסה ריקה לא לשבת במושבי מחלקת העסקים - מה שהוביל להשעייתו המיידית ולפתיחת שתי חקירות מקבילות | איגוד הטייסים האירי הגיב בכעס וטען כי מדובר בהתערבות מסוכנת של ההנהלה בשיקול דעתו של הקברניט בזמן הטיסה (תעופה)