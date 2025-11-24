לקראת חג הפסח תשפ"ז: חברי הבד"ץ של 'העדה החרדית' מעיה"ק ירושלים הצפינו לשדות ליד מודיעין כדי לקצור את החיטים המהודרות למצות המצווה | צפו בתיעוד מיוחד של חברי הבד"ץ כשהם עולים על מכשיר הקומביין, מפקחים מקרוב על סימון השקים וממנים שליח מיוחד לקיום מצוות שמירה יתירה (חרדים)
במהלך ביקור של האדמו"ר מסאטמר במושב 'אור הגנוז', העביר בפתאומיות וללא הודעה מוקדמת סכום אדיר של מיליון דולר למוסדות על טהרת הקודש בצניעות מוחלטת, ללא טקס או פרסום | האדמו"ר התנה שיחלקו את הכסף בעת חזרתו לארה"ב | הסיפור המלא (חסידים)