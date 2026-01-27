דרמה מרגשת תחת החופה: במהלך סידור הקידושין לתלמידו של ראש הישיבה חבר מועצת החכמים הגאון רבי אברהם סאלים, הטבעת צנחה לחריץ ברצפת העץ ונעלמה. בתושייה רבה, מצא ראש הישיבה פתרון לחתן שיוכל לקדש את הכלה והטקס הושלם כדת וכדין (חדשות חרדים)
הארכיאולוגית לינדה אוסהיים חפרה באתר בעיר טונסברג כשגילתה תכשיט זהב מעוטר באבן כחולה, שנשמר במצב מושלם במשך כ-800 שנה | הממצא שופך אור חדש על המבנה החברתי של האזור ועל קשרי המסחר של נורווגיה עם אירופה במאה ה-12 (בעולם)
גלאי מתכות גילה במהלך חפירות טבעת זהב עתיקה הנושאת חריטה פנימית מסתורית | הטבעת, המיוחסת למאה ה‑16, עשויה להיות קשורה ל'מזימת אבק השריפה' - הכינוי לניסיון לפוצץ את בתי הפרלמנט באנגליה ולהרוג את המלך ג'יימס הראשון (בעולם)