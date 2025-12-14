במעמד חם ומרומם נפגש אמש איש הביטחון הרב שלום מרדכי רובשקין, עם הגאון הרב יגאל כהן, במהלך הפגישה שיתף רובשקין מתובנותיו בעבודת ה', והרב כהן חיזקו להמשיך לדרבן את כל העולם כולו להאמין ולבטוח בבורא עולם | צפו בתיעוד (חרדים)
לרגל חג הגאולה בחב"ד - י"ט כסלו, ערך איש האמונה והביטחון, האסיר המשוחרר הנודע, הרב שלום מרדכי רובשקין, התוועדות חסידית | ההתוועדות נערכה בהשתתפות המשפיע הרב אליהו לנדא, במרכז חסידות ליובאוויטש במערב בני ברק | במהלך ההתוועדות, שיתף רובשקין את הציבור בנס הפרטי שלו, כאשר זכה לצאת מהמיצר למרחב בהשגחה פלאית בעיצומם של ימי החנוכה | צפו (חסידים)