שני הרוגים, נעדרים ומאות משפחות שנותרו ללא קורת גג: רעידת האדמה הקשה שפקדה את צפון ונצואלה הותירה פגיעה קשה וכואבת בקרב הקהילה היהודית המקומית בקראקאס| מאות תושבים שבתיהם נהרסו או נפגעו קשות פונו למרכז קהילתי שבו הוקם מתחם חירום (יהדות, בעולם)
במחווה יוצאת דופן, הנשיא דונלד טראמפ קיבל לידיו את מדליית פרס נובל לשלום לאחר שמנהיגת האופוזיציה מוונצואלה, מריה קורינה מצ'אדו, העניקה לו את הפרס האישי שלה כאות הוקרה על פועלו |המהלך עורר אי נעימות וביקורת בינלאומית (חדשות בעולם)
בצל סירובו למנות את ראש האופוזיציה מצ'אדו להנהגת ונצואלה, השניים ידונו בסיוע המשפטי המכריע שהעניקה להפלת מדורו ובפרס היוקרתי שטראמפ הצהיר כי יהיה לו "כבוד גדול" לקבל | ולמה טראמפ חושב שמגיע לו 8 פרסי נובל - לא פחות (חדשות בעולם)
מריה קורינה מצ'אדו הציעה לאחרונה להעביר את פרס הנובל לטראמפ, לאחר שדיווח ב'וושינגטון פוסט' העלה שטראמפ ימנע ממנה לכהן כנשיאת ונצואלה בגלל שקיבלה את הפרס | ביום שישי, מכון הנובל הבהיר את עמדתו בנושא - והאם זה כלל אפשרי? (בעולם)