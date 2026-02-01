בעלות הברית של נאט"ו הודיעו כי לא יצטרפו לסייע לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בהטלת מצור על מצר הורמוז | נשיא צרפת עמנואל מקרון הודיע כי מדינתו תפעל יחד עם שותפותיה להקמת משימה רב לאומית שתשיב את חופש השיט באזור (בעולם)
פעיל הימין מרדכי דוד הגיע לחקירת משטרה בחשד להפרעה לסדר הציבורי, לאחר שחסם בימים האחרונים את רכביהם של נשיא בית המשפט העליון בדימוס אהרן ברק ושל ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק | דוד אמר לפני החקירה: "אני גאה שחסמתי את אהרן ברק ואת אהוד ברק, אני חסמתי את הדיקטטור הגדול ביותר שקם לעם היהודי״ (משטרה)