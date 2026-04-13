כמה איראן תפסיד? המצור של טראמפ יזעזע את הכלכלה

לפי דיווח באקסיוס, המצור הימי שהחל בדקות האחרונות במצר הורמוז נועד לפגוע ישירות ביכולת של איראן לייצא נפט וגז, שהם מקור ההכנסה המרכזי של הכלכלה האיראנית.

לפי ההערכות המובאות בדיווח, כ־15% מהתוצר המקומי הגולמי של איראן תלוי ביצוא אנרגיה, ולכן חסימה של המרחב הימי שבו מתבצע הייצוא צפויה לגרום לפגיעה כלכלית משמעותית מאוד.

מטרתו של המהלך היא לעצור את הזרימה של עד כ־2 מיליון חביות נפט איראניות ביום לשווקים העולמיים. כמות זו מייצגת חלק מרכזי מהכנסות המט"ח של איראן, ולכן הפסקה או צמצום שלה עלולה להוביל לאובדן של עשרות מיליארדי דולרים בשנה.

לפי ההיגיון שמוצג בדיווח, חסימת הייצוא האיראני עליה הכריז הנשיא טראמפ בעקבות קריסת שיחות השלום אינה רק צעד נקודתי אלא כלי לחץ כלכלי רחב שנועד לפגוע במקורות המימון המרכזיים של המדינה, תוך יצירת השפעה מצטברת על המטבע, הסחר והיציבות הפנימית של איראן.

מצר הורמוז אחראי להעברת כ־20% מהנפט העולמי, ולכן כל שיבוש בו משפיע לא רק על איראן אלא גם על שוק האנרגיה הגלובלי. כבר כעת נרשמה עלייה במחירי הנפט לרמות של מעל 100 דולר לחבית בעקבות ההסלמה, והחשש מהמשך הפגיעה באספקה.