אירופה תצטרף למצור של טראמפ? כך הגיבו ראשי המדינות

בעלות הברית של נאט"ו הודיעו היום (שני) כי לא יצטרפו לסייע לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בהטלת מצור על מצר הורמוז. על פי דיווח ב'רויטרס' המדינות הבהירו כי יהיו מוכנות להתערב רק לאחר סיום הלחימה, מהלך שעלול להגביר את המתיחות בתוך הברית.

טראמפ אמר מוקדם יותר כי הצבא האמריקאי יעבוד עם מדינות נוספות כדי לחסום תנועה ימית במצר, לאחר ששיחות להפסקת אש שנערכו בסוף השבוע קרסו. בהמשך הבהיר הצבא האמריקאי כי המצור יחול רק על ספינות הנעות אל נמלים איראניים או מהם.

מאז תחילת המלחמה ב־28 בפברואר, איראן חסמה ברובה את המצר עבור כלי שיט זרים, וניסתה לבסס שליטה קבועה ואף לגבות תשלומים מספינות. עם זאת, מדינות נאט"ו ובהן בריטניה וצרפת סירבו להשתתף במהלך, והדגישו כי הן פועלות ליוזמה שתאפשר פתיחה מחדש של נתיב השיט, שבו עובר בדרך כלל כחמישית מאספקת הנפט העולמית.

ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר אמר: "אנחנו לא תומכים במצור", והוסיף: "ההחלטה שלי ברורה מאוד, לא משנה מה הלחץ, ואכן יש לחץ משמעותי, אנחנו לא ניגרר למלחמה". נשיא צרפת עמנואל מקרון הודיע כי מדינתו תפעל יחד עם שותפותיה להקמת משימה רב לאומית שתשיב את חופש השיט, ואמר: "זו משימה הגנתית בלבד, נפרדת מהצדדים הלוחמים, והיא תיפרס ברגע שהתנאים יאפשרו זאת".

לפי הדיווחים, כשלושים מדינות עשויות להשתתף בתכנון היוזמה, שמטרתה להבטיח מעבר בטוח וללוות מכליות נפט, תוך תיאום בין כוחות צבאיים אך ללא מעורבות ישירה בלחימה. בתוך כך הזהירו גורמים דיפלומטיים כי המהלך עלול להחריף עוד יותר את המחלוקות עם טראמפ, במיוחד על רקע לחצים אמריקאיים על בעלות הברית להשתתף במבצע.