מסמכים פנימיים חושפים את חדירתה העמוקה של הבינה המלאכותית למערך כלי הטיס הבלתי מאוישים של צה"ל בעזה ובלבנון. מערכות אוטונומיות מנתחות מודיעין בזמן אמת, מנהלות את ציי המל"טים באוויר ויוצרות "בנק מטרות" מתמשך. צה"ל: "הטכנולוגיה - כלי עזר שלא מחליפה שיקול דעת אנושי" (בארץ)
ניסיון יצירתי וביזארי של חייל רוסי להתחפש ל"פינגווין" כדי לחמוק מחיישנים תרמיים הסתיים בחיסולו המתועד על ידי מל"ט אוקראיני | האירוע המצולם חושף טפח מהמציאות האכזרית והמביכה לא פחות מהחזית הקפואה (חדשות בעולם)
תיעוד החדש חושף את חזונו הטכנולוגי של הנשיא אחמד אל-שרע, המשלב כטב"מי "שאהין" ומערכות אוטומטיות כחלק מההכנות לתרגיל "הרתעת התוקפנות" | בסרטון נראה אל-שרע משרטט את עתיד הלחימה, בו כלים בלתי מאוישים ורובוטים משתלבים עם כוחות השריון והארטילריה (העולם הערבי)