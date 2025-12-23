המקובל הגה"צ רבי יצחק מאיר מורגנשטרן, האדמו"ר מ'תורת חכם', הופיע אמש לאמירת מגילת איכה כשהוא חבוש במלבוש ה'קאלפיק' • החסידים מציינים כי מדובר בשינוי מפתיע, שכן עד כה התנזר מללבוש את הקאלפיק בליל תשעה באב למרות מנהגו לשאת אותו בכל ימות השנה | צפו בתיעוד (חסידים)
היסטוריה ורוממות רוח בחצר הקודש תולדות אברהם יצחק: מאות חסידים שהשתתפו אמש בטיש 'זאת חנוכה', הופתעו לראות את האדמו"ר כשהוא "חבוש פאר" במלבוש הקאלפיק המסורתי • לראשונה הופיע הרבי במלבוש זה בטיש פומבי, כביטוי לדבקותו המוחלטת בדרכי רבותיו הקדושים לבית ויז'ניץ זי"ע | צפו בתיעוד (חסידים)