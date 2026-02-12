דוח מודיעין של ארה"ב מעלה ספקות לגבי נכונותה של נשיאת ונצואלה הזמנית לשתף פעולה עם דרישות הממשל בוושינגטון | לפי הדיווח, קיים חשש כי דלסי רודריגז לא תנתק את קשריה עם בעלות בריתה של המדינה, בהן איראן, רוסיה וסין | האם חטיפתו של מדורו תתברר כמהלך מיותר שסיכן חיי חיילים לשווא? (עולם)
הנשיא טראמפ הבהיר כי ארה"ב אינה במלחמה עם ונצואלה, וכי לא צפויות שם בחירות בקרוב | הוא ציין אפשרות לסיוע אמריקני בשיקום תשתיות הנפט במדינה, והוסיף שאינו זקוק לאישור הקונגרס לשליחת כוחות אמריקניים לביצוע פעולות נוספות במדינה | גורמים במודיעין האמריקני עדכנו את הנשיא כי האופוזיציה בוונצואלה תתקשה לשלוט במדינה | האם הוא מתכנן פעולות צבאיות נוספות על אדמת וונצאולה? (חדשות בעולם)
אתמול התפרסם סרטון וידאו ממעצרו של נשיא ונצואלה, בו נראים לוחמי כוח דלתא במסוק ולאחר מכן כשהם פושטים על המתחם ועוצרים את מדורו | אך עד מהרה התברר כי כנראה מדובר בסרטון שנערך בטכנולוגיה חדשנית • צפו (בעולם)