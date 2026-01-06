מעמד מרשים במיוחד נערך לתלמידי הישיבה לצעירים 'אמרי חיים' בקרית ויז'ניץ בני ברק, אשר עמדו בכור המבחן הפומבי על כל מסכת בבא קמא | את הבחורים בחנו האדמו"ר משבט הלוי והגאון רבי אברהם ישעיהו שפירא, רב ביהמ"ד 'נחלת דוד', אשר במשך כשעתיים אתגרו את התלמידים על כל הקיפיה של המסכת והפליאו את ידיעותיהם המקיפות | מחזה מעניין במיוחד נרשם כשהרב שפירא הקים את נכד האדמו"ר לבחינה בעל פה לעיני כל תלמידי הישיבה (עולם הישיבות)
בהיכל ישיבת 'אמרי חיים' ויז'ניץ המעטירה בבני ברק, נחגגה שמחת שבע ברכות לרגל נישואי בן מנהל הישיבה, הרה"ג ר' אפרים פישל הגר, עב"ג הכלה נכדת הגה"צ רבי זאב ארנסטר, אב"ד קריית 'מאור החיים' בירושלים | את השמחה פיארו בהופעתם הכבודה רבנים רמי מעלה, הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד החסידות. הגה"צ גאב"ד מאקאווא. המשפיע הרה"צ ר' נחמן בידרמן. הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן, ועוד (עולם הישיבות)