בשבוע האחרון נערכה שמחת פדיון הבן לנכד הגה"צ רבי משה אליהו בוסו, ראש מוסדות 'מאור ישראל' בירושלים, בן לבנו ר' יעקב יוסף בוסו, חתן הגאון רבי בנימין חורש, ראש ישיבת 'תורת אליהו' | הכהן הפודה היה המקובל הגה"צ רבי יצחק כהן, רב שכונת 'שמואל הנביא' בירושלים, כאשר בברכת היין בירך הגה"צ הגר"י כהן על גביע מיוחד המכיל מעל ליטר יין כמנהג בית אבוחצירא (חרדים)
קהל מכובד ונעלה השתתפו בשמחת האירוסין לנכדת הגה"צ רבי משה אליהו בוסו, נכד סידנא בבא סאלי ורו"מ 'מאור ישראל' בת לבנו הדיין רבי דוד בוסו, חתן הראב"ד הגאון רבי ברוך שרגא, עם החתן מאיר אזולאי, מבחירי ישיבת מיר ברכפלד (חרדים)