בסיומם של ימי השמחה המרוממים לרגל נישואי בנו של האדמו"ר מצאנז ז'ימגראד זצ"ל, נחגגה בעוז שמחת שבע הברכות האחרון | השמחה נערכה בהיכל בית המדרש המרכזי של החסידות בבני ברק, בהשתתפות קהל חסידים רב, אדמו"רים ורבנים שבאו לברך (חסידים)
בבני ברק נחגגה שמחת נישואי נין האדמו"ר בעל "האריה שאג" מצאנז זי'מיגרד זצוק"ל, החתן בן לנכדו הרב חיים יודל רייך, חתן הרב דוד נחמן רוטנר, עב"ג הכלה בת הרב יהודה טאובר בן הרב דוד צבי טאובר, וחתן הרב אברהם אריה שכטר | בשמחה השתתפו אדמו"רים רבנים וקהל גדול שהגיעו לאחל מזל טוב למחותנים (חסידים)