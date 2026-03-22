בכתבה נרחבת שפורסמה על רזא פהלווי, בנו הגולה של השאה לשעבר של איראן, תואר מצב התמיכה שלו בתוך המדינה | דו"ח מודיעין אמריקני שהוצג לנשיא דונלד טראמפ שבוע לפני פרוץ הלחימה קבע כי אין לפהלווי רשת מספקת בתוך איראן כדי להוביל הפיכה (בעולם)
יורש העצר בנו של השאה האיראני רזא פהלווי, פנה ברשת החברתית X לראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ, וביקש מהם להימנע מלתקוף תשתיות אזרחיות | דבריו של פהלווי מגיעים בעקבות תקיפות ישראליות על מתקני גז ונפט, והאיום של טראמפ על תשתיות החשמל של משטר האייתולות (חדשות)
יורש העצר האיראני הגולה, רזא פהלווי, פרסם היום הצהרה בה קרא לאזרחי איראן לחגוג את החג האיראני המצויין בסוף השנה באיראן, במחאה גלויה נגד המשטר | פהלווי הוסיף איום לאנשי המשטר וקרא להם "לעזוב את הרחובות" | האם המחאות הלילה יהיו הפתיחה למחאות הענק נגד המשטר הקורס? (העולם הערבי)
מתחילת המלחמה עם איראן, חזר ראש הממשלה נתניהו מספר פעמים על מסרים סמויים לעם האיראני, ורמז כי משהו גדול עומד להתרחש | הדבר חזר על עצמו גם בהצהרה שקיים אמש, והבוקר הצטרף אליו גם יורש העצר רזא פהלווי בסרטון מסתורי | מה הולך לקרות באיראן? הערכה: ישראל מכינה משהו גדול (חדשות, בעולם)
כמאתיים וחמישים אלף בני אדם הפגינו בשבת נגד משטר האייתולות בטהרן, לצד ועידת הביטחון שהתקיימה בעיר מינכן, גרמניה | בהפגנה ובוועידה השתתף גם מקורבו של הנשיא טראמפ לינדזי גראהם | בהפגנת הענק נצפו דגלי ישראל רבים, לצד קריאות לישראל וארה"ב לפעול להפלת המשטר האכזר (בעולם)
רזא פהלווי, בנו של השאה האחרון באיראן ומהדמויות הבולטות בהפגנות הסוערות במדינה לאחרונה, פנה לציבור האיראני בנאום חריף במיוחד שבו תקף את חמינאי | הוא המריץ את הציבור והבטיח שהמאבק יימשך עד לניצחון הסופי (העולם הערבי)
הוא נמצא בגלות כמעט 50 שנה | אביו, השאה האחרון של איראן, היה דמות שנואה ומיליוני איראנים יצאו לרחובות ב-1979 והובילו להדחתו מהשלטון | ובכל זאת, יורש העצר האיראני, הנסיך רזא פהלווי, מנסה למקם את עצמו כדמות מרכזית בעתידה של ארצו | מי הוא יורש העצר שגדל בארמון, למד טיסה בגיל 11 והוכתר כיורש כבר בגיל 20? פרופיל על האיש שעשוי להנהיג את איראן (מגזין בבלי)