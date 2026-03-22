לאחר התקיפות הישראליות על תשתיות גז ונפט איראניים ואיומיו של הנשיא טראמפ להחשיך את איראן, יורש העצר רזא פהלווי הביע היום (ראשון) לראשונה הסתייגות מהמהלכים הישראלים-אמריקנים.

בפוסט שפרסם ברשת איקס כתב יורש העצר כי "איראן אינה הרפובליקה האסלאמית". הוא הדגיש כי "התשתית האזרחית של איראן שייכת לעם האיראני ולעתידה של איראן חופשית".

לעומת זאת, "התשתית של הרפובליקה האסלאמית היא מנגנון הדיכוי והטרור המשמש למנוע את התגשמות עתיד זה. יש להגן על איראן. יש לפרק את המשטר", כתב פהלווי.

"אני מבקש מהנשיא טראמפ ומראש הממשלה נתניהו להמשיך ולתקוף את המשטר ואת מנגנון הדיכוי שלו, תוך שמירה על התשתית האזרחית שהאיראנים יזדקקו לה כדי לבנות מחדש את ארצנו", הבהיר יורש העצר.

"בתמיכת ארה"ב וישראל, ומעל הכל הקרבתם של פטריוטים איראנים, שעת חירותה של איראן הגיעה. תחי איראן!".

דבריו של פהלווי נכתבו בעקבות איומים חסרי תקדים ואולטימטום שהטיל טראמפ על המשטר באיראן, כאשר הבהיר כי המטרה הבאה היא רשת החשמל האיראנית, "ונתחיל בגדולה ביותר".

"אם איראן לא תפתח באופן מלא, ללא איום, את מצר הורמוז, תוך 48 שעות מנקודת זמן זו בדיוק, ארה״לֹ של אמריקה תפגע בתחנות הכוח השונות שלה ותשמיד אותן, החל מהגדולה שבהן!", כתב טראמפ הלילה. כאמור, כעת נשמעת הסתייגות ראשונה מפי הגורם האופוזיציוני הבכיר וככל הנראה היחיד שרואה בעצמו מנהיג עתידי לאיראן החופשית.