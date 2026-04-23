רזא פהלווי הצהיר כי הוא מחויב להשבת זכויותיהם של כלל המיעוטים הדתיים במדינתו, תוך שהוא מדגיש את הקשר העמוק בין העם האיראני לעם היהודי.

פהלווי הבהיר כי "אני נלחם על כך שזכויותיהם יוחזרו, כמו גם זכויותיה של כל דת אחרת באיראן", והוסיף כי הגנה על חופש הדת היא אבן יסוד בזכויות האדם שהוא מייצג.

​לדבריו, הקשר בין שני העמים אינו פוליטי גרידא אלא בעל שורשים עמוקים, שכן "לאיראנים וליהודים יש מערכת יחסים מקראית. למעשה, אלו שתי המדינות היחידות שיכולות לטעון לכך".

הוא הזכיר את מורשתו של כורש הגדול, אשר שחרר את היהודים מגלות בבל וסייע בבניית המקדש בירושלים, כבסיס למסורת האיראנית של חירות וסובלנות.

​בנו של השאה ציין כי גם בהיסטוריה המודרנית שימשה איראן כמחסה עבור נרדפים, והייתה המדינה היחידה באזור שהעניקה מקלט ליהודים שנמלטו מזוועות המשטר הנאצי בגרמניה. הוא הדגיש כי מדובר בחלק בלתי נפרד מהמסורת הלאומית וכי "זה חלק מההיסטוריה שלנו, זה חלק מהמסורת שלנו להעניק מקלט לאנשים נרדפים".

​הדברים נאמרו בתגובה לשאלת עיתונאי שהטיח בו כי הוא משמש כ"נכס" של ממשלת ישראל, על רקע הגעתו לאירופה בחסות ארגונים פרו-ישראליים. פהלווי דחה את הדברים על הסף והשיב: "כמובן שלא. אבל אני חבר של ישראל ושל היהודים". הוא סיכם את דבריו בקביעה כי אינו זקוק להנחיות מאף גורם זר כדי לפעול למען הערכים שבהם הוא מאמין.