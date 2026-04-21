טראמפ קורא לאיראן: שחררו את הנשים שנידונו למוות

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם היום (שלישי) ציוץ דרמטי ברשת החברתית Truth Social, בו הוא פונה ישירות למנהיגי איראן בקריאה לשחרר שמונה נשים שנידונו להורג במדינה. הפנייה מגיעה על רקע דיווחים כי השלטון בטהרן מתכנן להוציא להורג את הנשים בימים הקרובים.

"למנהיגי איראן, שיהיו בקרוב במשא ומתן עם נציגיי: אעריך מאוד את שחרורן של הנשים הללו", כתב הנשיא האמריקני. "אני בטוח שהן יכבדו את העובדה שעשיתם זאת. בבקשה אל תפגעו בהן! זו תהיה התחלה נהדרת למשא ומתן שלנו!!!"

הפנייה של טראמפ מתרחשת על רקע הוצאות להורג שמבצע המשטר האיראני בחודשים האחרונים. כזכור, רק היום דווח כי איראן הוציאה להורג את אמירעלי מירג'עפרי, שהואשם בקשרים למודיעין הישראלי ובהצתת מסגד בטהראן במהלך גל המחאות.

מסרים סותרים מהבית הלבן

הפנייה הדרמטית של טראמפ מגיעה בעיצומה של תקופה מורכבת ביחסים בין וושינגטון לטהרן. רק לפני מספר שעות, מסר הנשיא בראיון ל-CNBC מסרים מבלבלים, כאשר מצד אחד הביע אופטימיות לגבי השגת הסדר עם איראן, ומצד שני הזהיר כי הוא מצפה לחזור להפצצות.

"אנחנו נשיג הסדר נהדר עם איראן. אין להם ברירה. אנו בעמדת מו"מ מאוד חזקה", הבהיר טראמפ בראיון. יחד עם זאת, הוא האשים את איראן בניסיונות להעביר טילים גם במהלך תקופת הפסקת האש, וטען כי כוחות אמריקניים תפסו ספינה סינית שהובילה חומרים לאיראן.

המצור הימי נמשך

במקביל לפנייה הדיפלומטית, ממשיכה ארצות הברית בלחץ הצבאי והכלכלי על איראן. פיקוד המרכז האמריקני מוביל מבצע אכיפה רחב היקף במצר הורמוז ובמימי המפרץ, כאשר מאז תחילת המבצע ב-13 באפריל הונחו 27 כלי שיט מסחריים לשוב על עקבותיהם או לחזור לנמלים האיראניים.

טראמפ העריך את הנזק הכלכלי היומי שגורם המצור למשטר בטהרן בכ-500 מיליון דולר, וציין כי המצור יימשך עד שיושג הסכם מקיף. הפסקת האש בת השבועיים עם טהרן צפויה לפוג בקרוב, על רקע מתיחות גוברת בין שתי המדינות.