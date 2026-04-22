סרטון AI איראני מציג את טראמפ מנהל משא ומתן עם חדר ריק

בעוד הנשיא דונלד טראמפ הודיע אמש על הארכת הפסקת האש מול איראן, נראה כי בטהרן בחרו להשיב בנשק אחר לחלוטין: לוחמה פסיכולוגית דיגיטלית. סרטון בינה מלאכותית חדש שהופץ ברשתות החברתיות האיראניות מציג את הנשיא האמריקאי כמי שמנהל דיאלוג עם חדר ריק, בעודו מאיים ומבטיח הבטחות ללא צד שני בשולחן הדיונים.

הסרטון הסאטירי מגיע על רקע הודעתו של טראמפ ברשת Truth Social, לפיה נענה לבקשת פקיסטן להשהות את המתקפות. "אני מאריך את הפסקת האש עד שהמנהיגים שלהם יוכלו להציג הצעה מאוחדת", הצהיר הנשיא. דבריו זכו ללעג מצד גורמים איראנים שטענו כי מדובר ב"תכסיס לקניית זמן" וכי המשא ומתן כלל לא התקדם כפי שטראמפ מנסה להציג. "משא ומתן מצוין" - מול כיסאות ריקים בתיעוד המונפש נראה טראמפ יושב מול דגלי איראן וכיסאות מיותמים, כשהוא מתרברב: "אנחנו מקיימים משא ומתן מצוין עם איראן". מיד לאחר מכן הוא עובר לאיומים ואומר: "אם איראן לא תגיע למשא ומתן... אנחנו נפציץ אותם". הסרטון מדגיש את חוסר התקשורת כאשר טראמפ צועק בתסכול: "אז איפה האיראנים?!". הסרטון מסתיים בטון משפיל עבור הנשיא, כאשר עוזר מגיש לו פתק ובו נכתב "טראמפ, שתוק!". בתגובה לפתק, דמותו של טראמפ מתקפלת ומכריזה: "בסדר גמור... אז אני אאריך את הפסקת האש לבקשת פקיסטן".

הנשיא טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

המציאות בשטח: מתיחות מתמשכת

בעוד הסרטון הסאטירי מתפשט ברשת, המציאות במפרץ הפרסי ממשיכה להיות מתוחה. הבוקר דיווח מרכז המעקב הימי הבריטי כי משמרות המהפכה האיראניות פתחו באש על שתי ספינות מסחריות במצר הורמוז, ללא כל התראה מוקדמת. האירוע התרחש שעות ספורות לאחר הודעת טראמפ על הארכת הפסקת האש.

שר האוצר האמריקאי סקוט בנסט הבהיר כי "חיל הים של ארצות הברית ימשיך את המצור על נמלי איראן". לדבריו, "בתוך ימים ספורים, מחסני האי חארג יתמלאו ובארות הנפט האיראניות השבריריות ייסגרו". המצור הימי האמריקאי ממשיך להפעיל לחץ כלכלי כבד על המשטר בטהרן.

הסלמה במישורים נוספים

במקביל לסרטון הסאטירי, המשטר האיראני ממשיך בהסלמה במישורים אחרים. הבוקר הוצא להורג אדם נוסף שהורשע בריגול עבור המוסד הישראלי - השני ביומיים האחרונים. מהדי פריד הואשם בניצול תפקידו ביחידת הגנה אזרחית כדי לאסוף מידע מסווג ולהעבירו לישראל.

הסרטון האיראני משקף את האסטרטגיה הדיגיטלית של טהרן - במקום להיכנס למשא ומתן ישיר, המשטר מעדיף להשתמש בכלי תעמולה ולוחמה פסיכולוגית כדי להציג את טראמפ כמי שמנהל מונולוג עם עצמו. האם זו אכן תמונת המצב האמיתית, או שמא מדובר בניסיון איראני להסתיר חולשה - הזמן יגיד.