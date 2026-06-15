איש העסקים ישראל מורגנשטרן יו"ר 'יחידת 360 מערך הסיוע הלאומי', חיתן אמש (רביעי) את בתו עם אודי רייכנברג, בנו של יזם הנדל"ן יאיר רייכנברג, באירוע יוקרתי שנערך באולמי 'אווניו', השתתפו: רבנים, אישי ציבור ואנשי עסקים, בסידור חופה וקידושין כובד הרב הראשי לשעבר הרב יונה מצגר • צפו בגלריה של הצלם יעקב כהן (חדשות חרדים)
היועץ הרפואי הרב חזקי ברוין יו"ר ארגון 'יד אברהם', חיתן את בנו צבי אלימלך עם ציפורה משי זהב, באירוע מתוקשר באולמי ‘גאמוס’ במעלה אדומים, בהשתתפות רבנים, אישי ציבור ובכירי עולם הרפואה • צפו בגלריה של נחמן גולדשטיין (ברנז'ה)
הגה"צ רבי אהרון בירנצוויג, שמתעסק בחינוך בחורי ישיבות, נכנס לחדרו של המנהיג וראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש ושטח בפניו את השאלות הקשות עימן מתמודדים בישיבות | בין היתר התייחס ראש הישיבה בהרחבה לתופעה של שתיית אלכוהול, לימוד תנ"ך וכן על סעודות שבת בישיבות | צפו בתיעוד המלא (חרדים)