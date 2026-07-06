דרך מהדרין ועומסי ענק | רבבות שפכו שיח בציון הצדיק הפלאי מעג'ור

כפי שסקרנו אמש באריכות, רבבות בני אדם עשו ועושים גם בשעות אלו את דרכם אל עבר מושב עג'ור, כדי לפקוד את קברו של הצדיק הפלאי רבי יצחק בן רבי יצחק גברא זי"ע, ביום ההילולא קדישא.
השנה, לראשונה, נערכו המארגנים מבעוד מועד עם הפקת לקחים, והכשירו "דרך מהדרין" מיוחדת למען יוכל הקהל העצום לעבור בסרט נע ולשפוך שיח בציון הקדוש לישועת הכלל והפרט. מערך של סדרנים לצד אנשי ביטחון כיוונו את הציבור הענק החל מהכניסה ליישוב ועד למתחם הציון, תוך שימוש בדרך עוקפת כדי למנוע ככל הניתן פגיעה בשגרת חייהם של תושבי המושב.
בשל ההמונים הרבים, נרשמו מפעם לפעם קריסות בצירי הגישה בעקבות הדוחק העצום, אך כוחות האבטחה השתלטו על המצב במהירות, הודות לכך שמדובר במתחם ענק ומרווח שהוכן כראוי.
שאטלים מיוחדים שהועמדו לרשות הציבור הסיעו ללא הפסקה את האלפים מחניוני הענק שהוכשרו באזור "ארץ קדם" ובצירים המובילים אליו.
קולות התפילה, הזעקות ובקשות הישועה יחד עם אמירת תהילים ברגש נשמעו במהלך כל הלילה וקרעו את השמיים. בין ההמונים נצפו רבנים רמי מעלה, אישי ציבור, לצד נכדי בעל ההילולא שהגיעו להעתיר בתפילה.
זכותו של הצדיק תגן עלינו ועל כל ישראל.
0 תגובות