דרך מהדרין ועומסי ענק | רבבות שפכו שיח בציון הצדיק הפלאי מעג'ור

הילולא קדישא בעג'ור - צילום: קובי ישראל הילולא קדישא בעג'ור | צילום: צילום: קובי ישראל 10 10 0:00 / 2:43

כפי שסקרנו אמש באריכות, רבבות בני אדם עשו ועושים גם בשעות אלו את דרכם אל עבר מושב עג'ור, כדי לפקוד את קברו של הצדיק הפלאי רבי יצחק בן רבי יצחק גברא זי"ע, ביום ההילולא קדישא.

השנה, לראשונה, נערכו המארגנים מבעוד מועד עם הפקת לקחים, והכשירו "דרך מהדרין" מיוחדת למען יוכל הקהל העצום לעבור בסרט נע ולשפוך שיח בציון הקדוש לישועת הכלל והפרט. מערך של סדרנים לצד אנשי ביטחון כיוונו את הציבור הענק החל מהכניסה ליישוב ועד למתחם הציון, תוך שימוש בדרך עוקפת כדי למנוע ככל הניתן פגיעה בשגרת חייהם של תושבי המושב.

הילולא קדישא בעג'ור - צילום: קובי ישראל הילולא קדישא בעג'ור | צילום: צילום: קובי ישראל 10 10 0:00 / 1:34