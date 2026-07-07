בבלי
במלאת ימי השבעה

היה מלאך שחי חיי אצילות; גדולי הרבנים הספידו את רבי עמוס גואטה זצ"ל

עשרות שנים של תורה נגדעו באכזריות: המונים גדשו אמש (שני) את היכל הישיבה בנתניה במלאת ימי השבעה למקובל הצדיק רבי עמוס גואטה זצ"ל • הראשל"צ הגר"ד יוסף ספד לו בקול בוכים • בבית העלמין נרכשה חלקה מיוחדת ועליה יוקם אוהל תפילות ענק להמונים • תיעוד דומע (חרדים)

עצרת לזכרו של הצדיק רבי עמוס גואטה זצ"ל
עצרת לזכרו של הצדיק רבי עמוס גואטה זצ"ל| צילום: צילום: אלחנן טולדנו

במלאת ימי השבעה לפטירתו הטראגית והמזעזעת של הצדיק המקובל רבי עמוס גואטה זצ"ל, אשר נרצח בידי בן עוולה, התכנסו אמש (שני) המונים לעצרת מספד והתעוררות. העצרת נערכה בהיכל ישיבתו הרמה בעיר נתניה, המקום שבו הרביץ תורה ויראה לעדרים וקירב אלפים לאביהם שבשמים במשך עשרות שנים.

במעמד השתתפו שורה של גדולי רבנים וראשי ישיבות שהספידו בבכי תמרורים את הדמות הפלאית שנגדעה באכזריות.

במרכז עצרת המספד נשא דברים הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף, שביטא בדבריו את גודל האבידה לעולם התורה: "רבי עמוס היה מהלך בין אנשים, ונדמה כבן אדם רגיל מן השורה", אמר הראשל"צ בבכי, "אבל האמת היא שונה לחלוטין – הוא היה מלאך שחי חיי אצילות, פרוש מענייני העולם הזה, שכל כולו קודש להשם יתברך".

במהלך כל יום האתמול פקדו המונים מכל רחבי הארץ את קברו בבית העלמין בשכונת ותיקים בנתניה, כדי להעתיר בתפילה ולשפוך שיח בעת רצון זו של מלאת ימי השבעה.

בתוך כך נודע כי סביב חלקת קברו של הרב זצ"ל צפוי להיבנות בתקופה הקרובה אוהל ענק ומפואר שישמש כמקום תפילה מוסדר לכל אלו אשר יבואו להשתטח על הציון הקודש להעתיר לישועה.

עצרת לזכרו של הצדיק רבי עמוס גואטה זצ"ל (צילום: אלחנן טולדנו)
עצרת לזכרו של הצדיק רבי עמוס גואטה זצ"ל (צילום: אלחנן טולדנו)
עצרת לזכרו של הצדיק רבי עמוס גואטה זצ"ל (צילום: אלחנן טולדנו)
עצרת לזכרו של הצדיק רבי עמוס גואטה זצ"ל (צילום: אלחנן טולדנו)
עצרת לזכרו של הצדיק רבי עמוס גואטה זצ"ל (צילום: אלחנן טולדנו)
עצרת לזכרו של הצדיק רבי עמוס גואטה זצ"ל (צילום: אלחנן טולדנו)
עצרת לזכרו של הצדיק רבי עמוס גואטה זצ"ל (צילום: אלחנן טולדנו)
עצרת לזכרו של הצדיק רבי עמוס גואטה זצ"ל (צילום: אלחנן טולדנו)
עצרת לזכרו של הצדיק רבי עמוס גואטה זצ"ל (צילום: אלחנן טולדנו)
עצרת לזכרו של הצדיק רבי עמוס גואטה זצ"ל (צילום: אלחנן טולדנו)
עצרת לזכרו של הצדיק רבי עמוס גואטה זצ"ל (צילום: אלחנן טולדנו)
הציון הקדוש של הצדיק רבי עמוס גואטה זצ"ל (צילום: אלחנן טולדנו)
הציון הקדוש של הצדיק רבי עמוס גואטה זצ"ל (צילום: אלחנן טולדנו)
הציון הקדוש של הצדיק רבי עמוס גואטה זצ"ל (צילום: אלחנן טולדנו)
הציון הקדוש של הצדיק רבי עמוס גואטה זצ"ל (צילום: אלחנן טולדנו)
הציון הקדוש של הצדיק רבי עמוס גואטה זצ"ל (צילום: אלחנן טולדנו)

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