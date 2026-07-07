"ניתן שלא כדין": הרבנות ביטלה את רישיון צהר לכשרות

רעידת אדמה אמיתית פקדה הבוקר (חמישי) את מערכת הכשרות בישראל, כאשר היועץ המשפטי של הרבנות הראשית, עו"ד יעקב עפר, הודיע במכתב רשמי על מחיקה מוחלטת של הרישיון שהוענק לפני ימים ספורים לחברת "צהר פיקוח מזון בע"מ". ההחלטה הדרמטית מטילה צל כבד על עתיד מערך הכשרות של ארגון צהר, ומסמנת את תחילתו של קרב משפטי מורכב.
המהלך מגיע בעקבות בחינה משפטית מעמיקה שנערכה בתיאום עם מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, ומסקנתה הייתה חד-משמעית: נפל פגם מהותי בהליך הענקת הרישיון. על פי המכתב, הרישיון ניתן "שלא כדין" והוא "בטל מעיקרו", כאשר המשמעות המיידית היא שצהר אינה יכולה להמשיך ולפעול כגוף נותן כשרות תחת הרישיון האמור.
הפגם המשפטי שהוביל לביטול
על פי חוק איסור הונאה בכשרות, מתן רישיון לגוף נותן כשרות מותנה בכך שמועצת הרבנות הראשית לא תתנגד למהלך. אלא שבמקרה זה, כפי שעלה מבירור שערך מנכ"ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן עם הרב הראשי ונשיא מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי קלמן בר, התברר כי מועצת הרבנות או נשיא המועצה לא התבקשו כלל לדון בנושא זה ואף לא הביעו את דעתם.
"משכך הם פני הדברים, הרי שאין תוקף לתעודה האמורה שניתנה ל'צהר- פיקוח מזון בע"מ' וכי לא ניתן לפעול על פיה", כך הצהיר מנכ"ל המשרד לשירותי דת במכתב רשמי ששיגר לגורמים המשפטיים. הפגם המשפטי הזה, שהתגלה רק לאחר שהרישיון כבר הונפק, הוא שהוביל לצעד הדרמטי של הביטול המוחלט.
מהלך שימוע והליך משפטי צפוי
למרות חומרת ההחלטה, עו"ד עפר הבהיר כי ההליך טרם הגיע לסופו המוחלט. לחברת צהר תינתן האפשרות להציג את טענותיה במסגרת הליך שימוע כדין, כפי שמחייב המשפט המנהלי. עם זאת, ההנחיה שקיבל מנכ"ל הרבנות הראשית היא ברורה ומיידית: לנקוט בפעולות אופרטיביות לביטול הרישיון באופן מיידי, עוד בטרם יסתיים הליך השימוע.
הצעד הזה מסמן ככל הנראה את תחילתו של קרב משפטי מורכב ומתוקשר, שבו ינסה ארגון צהר להילחם על היכולת להמשיך ולהעניק שירותי כשרות עצמאיים לציבור הרחב. כזכור, רק לפני ימים ספורים דיווחנו על ההכרזה הדרמטית לפיה צהר קיבלה אישור רשמי, אך כעת מתברר שההכרזה הייתה מוקדמת מדי.
רקע: המאבק על הכשרות העצמאית
ארגון צהר, הידוע כגוף המעניק כשרות עצמאית ונחשב לליברלי יחסית לכשרות הרבנות הראשית ולבדצי"ם השונים, ניסה בשנים האחרונות לקבל הכרה רשמית מהרבנות הראשית. המהלך נתקל בהתנגדות עזה מצד גורמים שונים בעולם התורה, שחששו מפגיעה ברמת הכשרות ומהרחבת המעגל של גופי כשרות שאינם תחת פיקוח הדוק.
בתקופה האחרונה עסקה הרבנות הראשית בסוגיות כשרות מורכבות נוספות. הרב הראשי קלמן בר פרסם לאחרונה מדריך הלכתי מקיף בנושא כשרות משקאות חריפים, תוך הצבעה על בעיות הלכתיות בתהליכי ייצור שונים. כמו כן, קודמה יוזמה טכנולוגית באילת לפתרון סוגיית בישולי עכו"ם במלונות באמצעות אפליקציה המאפשרת למשגיח שליטה מרחוק על מקורות החום.
כעת, עם ביטול הרישיון של צהר, צפויים ימים סוערים במערכת הכשרות בישראל. הציבור השומר כשרות ממתין לראות כיצד יתפתח הקרב המשפטי, ומה תהיה עמדתה הסופית של מערכת המשפט בסוגיה רגישה זו.
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