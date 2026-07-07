לא רק לתורה ולתפילה; התנאי שהתנה הרבי מאלכסנדר ביריית אבן הפינה לבית מדרשו

במעמד נרגש ונעלה נורתה אמש (שני) אבן הפינה להיכל בית המדרש הגדול של חסידות אלכסנדר, השוכן בלב מרכז החסידות ברחוב אחיעזר בבני ברק.

המעמד התקים לאחר חודשים ארוכים של עבודות הנדסיות מורכבות במיוחד, שכללו חפירות עומק, דיפון מסיבי והכשרת הקרקע. אמש כאמור החלו ביציקת היסודות לבניין החדש אשר ייבנה ברוב פאר על מקומו של בית המדרש הישן, אשר במשך עשרות שנים שימש כאבן שואבת וכתל תלפיות לתורה, תפילה וחסידות עבור חסידי אלכסנדר בארץ ובעולם.

את שולחן המזרח במעמד המרומם פיארו שורה מכובדת של רבנים מכובדים, לצדו של האדמו"ר מאלכסנדר, ישבו גיסיו האדמו"רים ממודז'יץ ובוטשאן, וכן חתנו, האדמו"ר מלוצק.

כמו כן, פיארו את המעמד ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש . רבה של בני ברק, הגאון רבי חיים יצחק אייזיק לנדא. הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן, רב מערב בני ברק. הגה"צ המשפיע החסידי רבי אהרן טוסיג.

חלק מהרבנים אף נשאו דברי שבח ותהילה, בדבריהם הפליגו בגודל מעלת המעמד, שבו מקימים מחדש מגדל אור של תורה וחסידות על תילו.

התנאי של האדמו"ר לפני היציקה

לפני יציקת המלט אל הבור, פתח האדמו"ר מאלכסנדר בדברים נרגשים, בדבריו אמר: "הננו יוצקים כעת את היסודות לבניין בית המדרש לתורה ולתפילה על שמם ודרכם של כל רבותינו הקדושים לבית אלכסנדר. ואני מתנה בזה, כפי שהתנה בשעתו זקני בעל ה'אמונת משה' זקוקה, שיוכלו להשתמש בבית המדרש כאן גם לאסיפת מרעים ולסעודות מצווה כפי שהיה נהוג בשטיבלעך של תלמידי הבעל שם טוב הקדוש, וכפי שפסק בשו"ת דברי חיים".

בסיום דבריו הנרגשים, בירך האדמו"ר את כלל החסידים והתורמים בברכת קודש שיזכו במהרה, מתוך בריאות ונחת, לברך על המוגמר ולחזות בבניין ההיכל בתפארתו.

מיד לאחר מכן, ניגש האדמו"ר ויצק את אבן הפינה אל תוככי הבור הענק, שעליו ייבנה המרכז העולמי. לאחר מכן כובדו שאר האדמו"רים והרבנים ליצוק אף הם מלט אל היסודות, לקול שירת "בני ביתך" שפרצה מפי מאות החסידים שגדשו את כל אתר הבנייה.

בחברת 'בונארט' בבעלותם של יוסי עוברני ומוישי קלירס, המבצעת את עבודות הבניה, מסכמים בסיפוק רב את סיום שלב החפירות שבוצעו בהצלחה באתר, למרות האתגרים המורכבים בשל המיקום ברחובות מרכזיים בעיר, כאשר העבודה נמשכה לאורך רוב שעות הלילה, תוך עמידה בסטנדרטים המקצועיים של החברה.

מיד עם סיום המעמד, ובהובלתו של מנכ"ל המוסדות וראש 'קרן הבניין' הרב יחיאל רויטנבארג, החלה עבודת יציקה מסיבית למפלס התחתון של המבנה.