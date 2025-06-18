בבלי

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כמנהג תלמידי הבעש"ט

"לא תעמוד על דם רעך"

לִמּוּדֵי ה' הֵם לוֹמְדִים

כך תבערו את החמץ בבטחה
בבלי
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