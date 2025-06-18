במעמד נרגש ונעלה נורתה אמש (שני) אבן הפינה למרכז העולמי של חסידות אלכסנדר בבני ברק, שיוקם על חורבות בית המדרש המיתולוגי ברחוב אחיעזר • רגע לפני יציקת המלט לבור הענק, נשא האדמו"ר דברים נרגשים וחידש את התנאי ההיסטורי של זקנו בעל ה'אמונת משה' • שוקי לרר מגיש תיעוד ענק (חסידים)
בעקבות המצב הביטחוני ונפילת טיל בבני ברק, פרסמו רבני העיר מכתב לציבור התושבים הקורא לכלל הדיירים בבתים המשותפים לוודא כי המקלטים הפרטיים בבניין פתוחים ונגישים לשעת חירום | ומה נפסק אם יש מקלט שנשאר נעול? | המכתב המלא (חרדים)
האדמו"ר ממחנובקא בעלזא העלה שלהבת אש קודש ברחבת בית מדרשו בבני ברק | במעמד השתתפו רבני העיר בני ברק הגרחי"א לנדא והגר"מ בן שמעון | לאחר מעמד ההדלקה ערך הרבי את השולחן לרגל ההילולא בהיכל הטישים במרכז החסידות (חסידים)
מבצע הערכות נרחב ביותר לקראת חג הפסח בעיר התורה והחסידות בני ברק, כל בני העיר מגדול ועד קטן, נער וגם זקן טף ונשים עסוקים במצוות "בל יראה ובל ימצא" | לקראת ערב פסח שחל בשבת פרסמו רבני העיר מספר הוראות לשב"ק הנדירה, היות והפעם הבא שיחול כך יהא בעוד עשרים שנה - בשנת תת"ה (חרדים)