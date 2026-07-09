מה ההלכה לגבי בשר מעובד? הראשל"צ ריתק את אברכי הכולל בשיעור מיוחד

הראשון לציון ורבה של ירושלים, הגאון רבי שלמה משה עמאר, הגיע אתמול (רביעי) לביקור מיוחד בהיכל רשת הכוללים "שערי מרדכי", המונה שמונה כוללים ברחבי הארץ, בראשות נשיא המוסדות, הגאון רבי רפאל רפאלי.

במהלך הביקור מסר הראשון לציון שיעור הלכתי מקיף ומעמיק בפני עשרות אברכים ובני תורה, בנושא סוגיית הבשר המעובד והשלכותיה ההלכתיות. בדבריו פרס את יסודות הסוגיה, עמד על ההיבטים ההלכתיים המתחדשים בעקבות התפתחות תעשיית המזון המודרנית, ניתח את השאלות המעשיות העולות מן המציאות, והשיב בהרחבה לשאלותיהם של האברכים.

במעמד השתתפו ראשי הכוללים, רבנים, דיינים ותלמידי חכמים מרשת "שערי מרדכי", אשר האזינו במשך שעה ארוכה לדבריו המחכימים של הראשון לציון באווירה של תורה, יראת שמים והתרוממות רוח.

בסיום השיעור איחל הראשל"צ לראש הכולל כי יוסיף לראות ברכה והצלחה בכל מעשי ידיו, ויזכה להגדיל תורה ולהאדירה, ולהעמיד עוד דורות רבים של תלמידי חכמים המאירים את עולם התורה בישראל.